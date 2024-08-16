Нові вимоги до українських пенсіонерів: хто ризикує залишитися без виплат

В Україні оновлено правила щодо виплат пенсій для деяких категорій громадян. Це стосується пенсіонерів, які на даний момент перебувають за межами країни. Згідно з новими нормами, такі громадяни повинні пройти додаткову процедуру перевірки особи (ідентифікацію).

Як пише видання "На пенсії", з'явились оновлення у регулюванні пенсійних виплат. Нові правила передбачають можливість призупинення пенсій для тих, хто не пройде обов’язкову щорічну ідентифікацію для підтвердження своєї особи.

Ці зміни передбачені у законі №3674-IX. Відтепер українцям, що проживають за межами країни, продовжать нараховувати пенсії на рахунки, відкриті у фінансових установах України.

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При цьому Пенсійний фонд України повинен упевнитися, що кошти отримують саме ті люди, яким вони призначені, тому до кінця року (31 грудня) кожен пенсіонер повинен пройти ідентифікацію.

Існує декілька способів, якими пенсіонери можуть здійснити цю процедуру:

у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг ПФУ, використовуючи кваліфікований електронний підпис "Дія.Підпис" або "Дія ID";

за допомогою відеоконференцзв'язку;

у дипломатичній установі України за кордоном, при цьому після проходження ідентифікації у такий спосіб потрібно надіслати відповідні документи поштою до Пенсійного фонду України.

Також варто відзначити, що в Україні пенсійні виплати можуть бути зупинені у випадках, коли вони були призначені на основі фальшивих документів, у разі смерті пенсіонера, або якщо пенсія не отримувалась протягом шести місяців поспіль тощо.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, хто з пенсіонерів в Україні має право на отримання соцдопомоги.

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