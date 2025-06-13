Чи потрібно водіям в Україні возити з собою паперовий страховий поліс: роз'яснення

Дані про страховий поліс містяться в базі МТСБУ та доступні для перевірки. Водночас водій зобов’язаний мати при собі страховий поліс у електронному або паперовому форматі.

Чи є сенс водію возити з собою паперовий страховий поліс, якщо його дані вже внесені в базу МТСБУ й інспектор може перевірити їх самостійно? Про це розповідає UAportal з посиланням на сайт "Дорожній адвокат".

Так, згідно з правилами, водій повинен мати діючий страховий поліс у паперовому або електронному форматі, а його дані мають відповідати інформації, що зберігається в базі МСТБУ.

Електронна база страхових полісів

У базі даних МТСБУ зберігається інформація про всі автострахові поліси. Після оформлення автоцивілки дані про поліс вносяться до системи, що дає змогу власникам транспортних засобів та іншим зацікавленим особам перевірити його наявність.

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Перевірити наявність страхового поліса можна через базу МТСБУ за посиланням. Для цього достатньо ввести один із реквізитів: державний номер автомобіля, номер страхового документа або VIN-код. Система покаже, чи є поліс у базі та чи він чинний.

Для чого водію возити з собою страховий поліс

Оскільки інформація про страхові поліси міститься в базі даних МТСБУ, водієві немає потреби мати при собі фізичні документи. Водночас, якщо поліс відсутній у паперовому чи електронному вигляді, це може стати підставою для штрафу з боку поліції.

Згідно з ч.1 ст.126 КУпАП, якщо водій не надасть поліцейському під час зупинки страховий поліс у паперовому або електронному вигляді, йому загрожує штраф у розмірі 425 грн.

Тож, хоча немає жодної практичної потреби возити з собою паперовий чи електронний поліс, закон все ж зобов’язує водія мати його. У разі відсутності документа, незалежно від його форми, водію можуть загрожувати штрафні санкції.

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