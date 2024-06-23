Хмара їдкого диму накрила Кривий Ріг: мешканців просять не виходити на вулицю (фото, відео)

Вранці, 23 червня, у Кривому Розі, Дніпропетровської області, сталася аварія на Коксохімічному заводі, що призвело до відключення ряду виробничих потужностей від зовнішньої енергосистеми. Через це над містом піднялася густа хмара диму.

Про це повідомляє місцеве медіа "Свої. Кривий Ріг" з посиланням на пресслужбу "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Дим над Кривим Рогом. Джерело: t.me/svoiKR

Дим над Кривим Рогом. Джерело: t.me/svoiKR

Дим над Кривим Рогом. Джерело: t.me/svoiKR

За словами представників заводу, аварія сталася близько 5:00 ранку. Щоб зберегти виробниче обладнання та забезпечити безпеку працівників, було вжито ряд "кризових технологічних дій", які, на жаль, призвели до викиду забруднюючих речовин в атмосферу.

"Візуальні ефекти, на жаль, були видимі в місті", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Наразі енергопостачання на завод відновлено, ситуація контрольована.

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