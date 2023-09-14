'Виявили зграйку загарбників та всипали сповна': Сили оборони на Запоріжжі ефектно ліквідували окупантів (відео)

Українські прикордонники продовжують допомагати військовослужбовцям знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, ліквідувати групу окупантів вдалося на Запорізькому напрямку.

По місця перебування російських військ вдарили артилеристи. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"На Запорізькому напрямку "повітряні очі" аеророзвідників ДПСУ виявили зграйку загарбників та, заручившись підтримкою побратимів-артилеристів, всипали їм сповна", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що окупанти спробували сховатися, але у них не вийшло.

На відео можна побачити, як російські загарбники забігають до однієї з будівель. На наступних кадрах видно стовбур густого диму з того місця.

Точні втрати ворога у живій силі не вказані, час та місце не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у Криму вночі 13 вересня лунали гучні вибухи. Ракети атакували Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе.Також повідомлялося про "приліт" у районі Південної бухти, де стоять російські кораблі та підводні човни.

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