Обов'язково посадіть: Названо 5 найсмачніших сортів томатів, що дають великий врожай

Весна вже прийшла, тому у городників скоро починається посівний сезон. Одним із головних питань є вибір насіння для посадки помідорів. Якщо ви хочете вибрати смачний сорт томатів, що дає великий і якісний урожай, читайте наш матеріал.

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Сорт "Манімейкер"

Це дуже популярний сорт серед городників. Плоди мають круглу або овальну форму. Розмір – середній. Колір – червоний. Цей сорт має солодкуватий смак. Ці томати часто використовують для консервації, соків, соусів, салатів та інших кулінарних страв.

Особливість цього сорту – висока врожайність. З одного куща можна отримати до 5-6 кг плодів. Також "Манімейкер" вирізняється досить раннім терміном дозрівання – плоди починають дозрівати через 100-110 днів після висадки розсади.

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"Манімейкер" дуже стійкий до багатьох хвороб, зокрема до фітоплазмозу, бактеріального в'янення, фузаріозу, вертициліозу тощо. Якщо ви шукаєте врожайний, смачний та стійкий до хвороб сорт томатів – це ваш вибір.

Сорт "Ведмежа лапа"

Цей сорт вирощують для отримання дуже великих плодів з особливою формою. Плоди схожі на лапу ведмедя, за що сорт і отримав таку назву. Вони мають рожевий або червоний колір. Вага може досягати понад 500 грамів. Плоди мають велику кількість м'якоті та насіння, що робить їх ідеальними для приготування соусів, соків та інших кулінарних страв.

Особливістю сорту є висока врожайність – з одного куща можна зібрати до 5-6 кг плодів. Сорт відносно стійкий до хвороб і шкідників, таких як фузаріоз, вертициліоз, тютюнова мозаїка тощо.

"Ведмежа лапа" може бути вирощена як у відкритому ґрунті, так і в теплицях або контейнерах. Такі томати часто вирощують на продаж через їх незвичайний вигляд та добрий смак.

Сорт "Легенда Тарасенко"

Цей сорт був виведений українськими селекціонерами, спеціально для вирощування в умовах нашої країни. Плоди мають круглу або дещо плоску форму. Розмір – середній. Колір – червоний. Вони мають дуже насичений смак і використовуються для консервації, соків, приготування соусів, салатів тощо.

Цей сорт є дуже врожайним – з одного куща можна отримати до 5-6 кг плодів. "Легенда Тарасенко" має досить ранній термін дозрівання – 90-100 днів після висадки розсади.

"Легенда Тарасенко" дуже стійкі до багатьох хвороб, зокрема до фітоплазмозу, бактеріального в'янення, фузаріозу, вертициліозу та інших. Цей сорт добре переносить транспортування, тому його плоди можуть бути збережені та доставлені до споживача у хорошому стані.

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Сорт "Слов'янський шедевр"

Один з найпопулярніших високоврожайних томатів серед українських господарів та садівників з відмінним смаком.

Плоди мають форму серцеподібних помідорів, які можуть досягати ваги від 200 до 400 грамів. Забарвлення плодів залежить від стадії дозрівання – від світло-жовтого до насичено-червоного. Смак плодів дуже насичений, м'ясистий і солодкуватий, з легкою кислинкою, що робить його добрим для вживання у свіжому вигляді або для консервації.

З одного куща можна зібрати до 10-12 кг плодів. Він відносно стійкий до хвороб та шкідників, таких як фітофтороз, вертициліоз, тютюнова мозаїка та інші.

Цей сорт може бути вирощений як у відкритому ґрунті, так і в теплицях. Він є відмінним вибором для вирощування в домашніх умовах або на продаж.

Сорт "Корніївський"

Це високоврожайний сорт томатів з України, який здатний рости як у відкритому ґрунті, так і в теплицях у всіх кліматичних зонах нашої країни. Плоди мають округлу форму з невеликим виступом на вершині. Зазвичай ці томати досягають ваги близько 100-150 грамів. Їхня шкірка має насичене червоне забарвлення, а м'якоть є соковитою і має дуже приємний смак з легкою кислинкою.

З одного куща можна зібрати до 5-6 кг плодів. Крім того, цей сорт томатів відносно стійкий до хвороб, таких як фітофтороз, вертициліоз, тютюнова мозаїка та інші. Цей сорт вирощують як на продаж, так і для власного вживання.

Нагадаємо, раніше ми писали про маловідомий лайфхак, який допоможе прискорити ріст розсади помідорів та перцю.

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