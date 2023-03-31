Очищають шлях: бійці ССО показали відео знищення ворога на лівому березі Херсонщини

Мережею шириться відео ліквідації російських бойовиків, що ховаються серед будівель приватного сектору. Кадри були зняті з безпілотника.

Заявлено, що Сили спеціальних операцій працюють по ворогу на лівому березі Херсонської області. "ССО знищують ворога на островах і лівому березі Херсонщини в рамках підготовки до майбутньої двіжухи", – так прокоментували ці кадри у Телеграм-каналі "Миколаївський Ваньок".

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На відео можна побачити "прильоти" по російських солдатах, що метушаться поміж будівель приватного сектора. Також "прилітає" ворогу поблизу водойми.

Офіційного підтвердження, що воїни ССО працювали саме на лівобережжі Херсонщини., немає.

Раніше, нагадаємо, начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк коментуючи операцію Сил спеціальних операцій на лівий берег Херсонщини, зауважила: "Така операція досить ризикована, адже відстань досить велика, а також у тому районі активна контрбатарейна складова".

"Окрім цього, ворог має можливість підтягувати резерви зі свого боку. Це ризик, але така вдала спроба — це ще один удар по морально-психологічному стану окупантів", — пояснила вона.

Гуменюк зазначала, що російські інтервенти не можуть відчувати себе абсолютними господарями на тимчасово окупованих територій, які вони вважали нібито сталими для їхніх оборонних позицій: "І це слугує сигналом від Сил оборони України про те, що ворогу недовго залишилось триматися за Лівобережжя".

Нагадаємо, 11 листопада 2022 року відбулося звільнення Херсону з-під російської окупації, у якій місто перебувало від початку повномасштабного російського вторгнення.

Російські бойовики втекли з правого берега Херсонщини на лівий та постійно тероризують мирних мешканців звільнених територій обстрілами з різних видів зброї.

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