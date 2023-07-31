Очистити чайник від накипу можна за 5 хвилин: хитрий трюк

Досвідчені господині використовують спеціальний розчин для видалення накипу з чайника. Цей простий лайфхак допоможе позбутися цієї неприємної проблеми за 5 хвилин.

Накип з'являється у кожному чайнику, якщо ним регулярно користуються. Тому дуже важливо час від часу його очищати.

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Вам у пригоді стане харчова сода, яка завдяки своїй універсальності використовується як в кулінарії, так і в побуті для прибирання.

Візьміть одну чайну ложку соди та розведіть у літрі води, перелийте це все у чайник. Додайте половину лимона, який треба порізати кубиками або кільцями.

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Просто закип'ятіть чайник з цими продуктами, а після вилийте воду. Завдяки поєднанню соди та лимона, які утворюють агресивне середовище, накип зникне. Цей процес можна повторювати й раз на місяць, аби назавжди позбутися цієї проблеми.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть "вбити" сковороду, яка має антипригарне покриття. Важливо дотримуватися кількох правил для подовження життя вашої пательні.

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