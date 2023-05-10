Окупант здався в полон дрону: відео спецоперації бійців 92 ОМБр

У Бахмуті українські бійці, що патрулювали місцевість за допомогою безпілотника, зафіксували ворожі окопи, в яких помітили російських солдатів. Один з них помітив дрон, відкинув зброю та почав жестикулювати, аби його не підривали.

Українські захисники вирішили скористатися можливістю поповнити обмінний фонд. Відео, як це було, з'явилося у мережі. На ньому можна побачити величезні окопи ворога та російського солдата, який розмахує руками до беспілотника, який його зафіксував.

Відео дня

Бійці ЗСУ відправили до російського солдата ще одну "пташку", прикріпивши до нього "інструкцію". "Здавайся, іди за дроном", – написали вони послання росіянину та скинули йому в окоп. Прочитавши це послання росіянин почав жестикулювати, що якщо він здасться у полон, то його пристрелять свої ж. Трохи повагавшись, він все ж вирішує йти за дроном.

Читайте також: З’явилось відео, як дрон корегує наступ ЗСУ на позиції окупантів у повній темряві (відео)

Стало відомо, що виведенням окупанта з поля бою займалися бійці підрозділу Code 9.2 та іншими підрозділами 92 ОМБр.

Тим часом військовий журналіст Юрій Бутусов розповів, що цей випадок, що може у війти в історію воєнної тактики, стався у Бахмуті 9 травня.

"Росіянин кидає зброю і жестами просить не бомбити. Хлопці вирішують скинути йому записку "Сдавайся. Иди за дроном". У відповідь росіянин показує, що його вб'ють. Але попри вогонь "своїх", він дістається до наших хлопців і здається в полон", – каже Бутусов.

Він також опублікував слова молодшого сержанта 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олеся Маляревича, який розповів деталі цього випадку: "Під час операції зі знищення піхоти останній піхотинець, зрозумівши, що порятунку немає, підняв очі та почав молитися на дрон, щоб його не вбивали. Тоді командир бригади написав записку, щоб він здавався і йшов за дроном. Її скинули до нього. Він показав спершу: я не піду, мене уб’ють. Тоді йому дали зрозуміти, що його в будь-якому разі уб’ють. І тоді він пішов в бік дороги й там здався в полон ЗСУ".

Пропонуємо почитати, як бійці ЗСУ знайшли та підірвали російський сучасний танк Т-90М "Прорив" в Бахмуті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!