Окупанти вдарили по Костянтинівці: зруйновано залізничний вокзал, пошкоджено школи, магазини та житлові будинки (фото та відео)
Опівночі 25 лютого російські окупанти обстріляли місто Костянтинівка Краматорського району. Внаслідок обстрілу було частково зруйновано двоповерхову будівлю одного з об'єктів інфраструктури та виникла пожежа.
На місце події негайно виїхали рятувальники 16 державного пожежно-рятувального загону. По прибуттю було встановлено, що горить покрівля та перекриття будівлі. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на площі 300 квадратних метрів. Наразі триває її ліквідація.
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Загалом внаслідок обстрілів міста пошкоджено:
- 3 заклади освіти
- 2 адміністративні будівлі
- 12 багатоповерхових будинків
- 2 приватні будинки
- 21 крамниця
- 19 торгових павільйонів
- храм
- об'єкт інфраструктури
До ліквідації наслідків обстрілів залучено 28 рятувальників та 7 одиниць техніки. Рятувальники продовжують працювати на місці події.
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