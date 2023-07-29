Вони жили з мамонтами: Вчені оживили черв'яків віком 46 тисяч років

Недавно вчені здійснили вражаюче відкриття, змогли реанімувати давно вимерлих черв'яків, які були заморожені понад 46 тисяч років тому. Цей унікальний експеримент став можливим завдяки виявленню невеликої групи черв'яків на глибині 40 метрів у сибірській вічній мерзлоті. Виявилося, що ці черві належать до виду Panagarolaimus kolymaensis, що давно вважався вимерлим.

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Про це пише SkyNews. Приголомшливою властивістю цих черв'яків є їхній здатність перебувати в сплячому стані, відомому як криптобіоз. Це робить їх життєві прояви невизначеними, і вченим було відомо, що нематоди можуть перебувати в такому стані до 40 років.

Проте, експеримент з реанімацією черв'яків, заморожених понад 46 тисяч років тому, перевернув уявлення науковців про можливості криптобіозу. Таке тривале виживання нематод вразило професора Інституту молекулярної клітинної біології та генетики ім. Макса Планка в Німеччині, Теймураса Курчалію, який поділився своїм здивуванням.

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Вчені змогли реанімувати черв'яків, надавши їм їжі та води. Виявлена група черв'яків жила приблизно місяць, і протягом цього часу вони породили більше сотні поколінь нових черв'яків. Однак велике захоплення дослідників викликає питання про межі тривалості криптобіозу. Відповіді на це питання можуть надати унікальні уявлення про еволюційні процеси та допомогти відродити вимерлі види.

Це вже не перше досягнення у реанімації дрібних тварин з вічної мерзлоти. Раніше, у 2021 році, науковцям вдалося оживити мікроскопічну тварину, яка була заморожена понад 24 тисячі років. Ця давньоруська коловертка не лише повернулася до життя після сплячки, але й розмножилася.

Вчені продовжують досліджувати унікальний феномен криптобіозу та знаходять нові ключі до розуміння еволюції та відтворення вимерлих видів. Ці відкриття мають велике значення для науки та розробки нових підходів до збереження біорізноманіття нашої планети.

Раніше науковці з'ясували, що нові види небезпечних птахів ховають у пір’ї нервово-паралітичну речовину.

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