Онлайн-трансляція Різдвяного Богослужіння в Києво-Печерській Лаврі: де дивитись

Предстоятель ПЦУ та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Епіфаній звершить Різдвяну службу. Церемонія відбудеться 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

На сайті ПЦУ підтвердили, що отримали дозвіл на проведення богослужіння у міністерстві культури. Цю інформацію також вказано в телеграм-каналі самого міністра культури Олександра Ткаченка.

Початок богослужіння заплановано о 9 годині ранку. Транслюватимуть Різдвяну службу телеканал Суспільне.Культура, YouTube Суспільне Новини, Facebook сторінка ПЦУ.

"Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври", — йдеться у заяві УПЦ.

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Нагадаємо, що у листопаді СБУ відкрила кримінальне провадження щодо співів під час богослужінь, які прославляли росію.

"Звон плывёт, плывёт над россиею, пробуждается матушка – Русь", – йшлося у пісні.

Після цього повідомлення по Україні СБУ почала перевірки УПЦ МП, під час яких знаходили літературу, що закликала до "руського миру", кремлівські інструкції та артефакти.

Нещодавно стало відомо, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври повернули державі. УПЦ МП Московського патріархату (УПЦ МП) винаймала тут найбільші храми – Успенський собор і Трапезний храм. Та напередодні стало відомо, що термін оренди УПЦ МП сплив, і міністерство культури та інформаційної політики рекомендувало не продовжувати його.

Раніше повідомлялося, що жодна з конфесій не може проводити богослужінь у цих святинях до закінчення перевірок міжвідомчої урядової комісії.

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