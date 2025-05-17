'Ощадбанк' попередив клієнтів про низку важливих змін: чого очікувати з 1 червня

"Ощадбанк" заздалегідь повідомив своїх клієнтів про заплановані зміни, які набудуть чинності вже менш ніж за два тижні. Попередження стосується умов обслуговування платіжних карток і тарифів за поточними рахунками. Банк проінформував громадян про заплановані зміни в окремих тарифних планах.

Так, у рамках тарифних пакетів "Мій рахунок", "Зарплатний" та "МORE" планується впровадження можливості оформлення карток АТБ. Також у пакеті "МORE" буде здійснено оптимізацію окремих тарифів, що стосуються зняття готівки та переказів між картками. Про це пише PMG.ua.

За інформацією пресслужби "Ощадбанку", нові тарифи почнуть діяти через два тижні – з 1 червня. Водночас клієнтів завчасно інформують про заплановані зміни.

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Крім того, у банку повідомили про зниження ціни на NFC-кільце до 31 грудня 2025 року. Цей пристрій має вбудований чип, що дозволяє здійснювати безконтактні оплати – достатньо просто прикласти його під час купівлі в магазині.

У банку також наголосили, що строк дії платіжних карток продовжено до 31 грудня. Тож навіть якщо картка "Ощадбанку" вже формально втратила чинність, її не обов’язково одразу перевипускати – вона залишається активною, і нею можна безперешкодно оплачувати товари та послуги.

Раніше ми розповідали, що в "Ощадбанку" зробили платними низку послуг.

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