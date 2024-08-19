Від них мурахи біжать по шкірі: 3 детективних серіали на реальних подіях

Хто сказав, що реальність не буває страшнішою за будь-який вигаджений сюжет? Ці серіали, засновані на реальних подіях, доведуть вам, що правда часом буває набагато дивнішою за будь-яку фантазію. Готуйтеся до леденячих душу історій, які не залишать вас байдужими. Про це пише 24 tv.ua.

"Поки я тебе не вб'ю"

Історія кохання, що перетворилася на справжній трилер. Делія Балмер, жінка, яка пережила жахи стосунків зі справжнім вбивцею, тепер прагне помсти. Чи вдасться їй добитися справедливості.

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"Під мостом"

Таємниче зникнення підлітка сколихнуло спокійне містечко. Розслідування цього злочину розкриває мережу брехні та зради, а маленьке містечко виявляється зовсім не таким ідеальним, як здавалося на перший погляд.

"Справа Асунти"

Зникнення дитини завжди викликає шквал емоцій. У цій історії зникнення маленької Асунти розкриває сімейні таємниці, які змусять вас задуматися про природу людської жорстокості.

Нагадаємо, ми вже писали про три найкращі серіали про юристів.

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