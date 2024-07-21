Від сплати яких податків звільняються пенсіонери в Україні: перелік

В Україні особи похилого віку користуються рядом привілеїв, що стосуються державних послуг, включаючи зниження на оплату земельного податку. Ця пільга застосовується до всіх пенсіонерів, незалежно від їх місця проживання.

Про це повідомляє 24 канал.

Пільги на земельний податок для пенсіонерів

Пенсіонерам, які отримують пенсію на підставі досягнення пенсійного віку, надається право не сплачувати земельний податок.

Землевласники можуть бути звільнені від сплати податку на землю, якщо їхні ділянки не перевищують наступних розмірів:

До 2 га - для особистого фермерства.

- для особистого фермерства. До 0,01 га - для зведення приватних гаражів.

- для зведення приватних гаражів. До 0,10 га - для забудови дачних будинків.

До 0,12 га - для вирощування садів.

- для вирощування садів. До 0,25 га - для будівництва житла та його обслуговування у сільській місцевості.

- для будівництва житла та його обслуговування у сільській місцевості. До 0,15 га - для будівництва житла та його обслуговування у селищах.

- для будівництва житла та його обслуговування у селищах. До 0,10 га - для будівництва житла та його обслуговування у міських умовах.

Важливо! Для отримання цієї пільги, пенсіонерам необхідно подати запит у вільній формі до відповідного контрольного органу за адресою розташування земельної ділянки. До запиту слід долучити документи, які підтверджують право на отримання пільги, включаючи пенсійне свідоцтво.

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