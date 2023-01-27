Відпочивають від війни: на пляжах у Дубаї помітили Тимошенко, Королевську, Шустера та інших VIPів (відео)

Журналісти видання “Українська правда" відшукали відомих чиновників та бізнесменів на відпочинку у Дубаї під час війни в України. Під час розслідування до камери журналіста Михайла Ткача потрапило багато політиків.

Відео чергового розслідування, де можна дізнатися про відпочинок на шалено дорогих курортах зявилось в акаунті “УП" на Youtube. У кадр потрапила лідерка “Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка ніжилася на пляжі спекотних Арабських Еміратів.

Тимошенко разом із чоловіком помітили на приватному закритому пляжі на насипному острові Палм-Джумейра 5 січня.

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Вона відпочивала в зірковому комплексі "Kempinski".

З анонімних джерел стало відомо, що родина Тимошенко переїхала до Дубая до початку повномасштабного вторгнення.

Під час розслідування журналістам також вдалося дізнатися, що в Дубай знаходяться політик від ОПЗЖ, Суто Мамаям та також родина Наталії Королевської, яку ще не позбавили мандату депутата ВР.

Королевську та її чоловіка Юрія Солода восени помітили в офісі найбільшого забудовника Дубая Emaar. Джерела УП серед забудовників інформують, що тоді сімейство придбало нерухомості на понад 10 мільйонів доларів.

У Дубаї вдалося зафіксувати старшого сина Королевської і Солода Ростислава.

Також журналіст повідомив, що в ОАЕ перебував нардеп Вадим Столар, що навіть зробив собі водійське посвідчення, на яке мають право резиденти цієї країни.

Журналістам вдалося показати на відео, як до Дубаю прилітає літак одного з найбагатших людей України під час головування президента-втікача Януковича - Валерія Хорошковського.

Зазначається, що він став резидентом країни та має апартаменти на території готеля Bulgari.

Крім того, під пальмами Перської затоки відпочиває, звинувачений у держзраді директор компанії “МоторСіч" В'ячеслав Богуслаєв. На момент 2018 року він володів апартаментами у комплексі на штучному острові Палм-Джумейра.

А його син, Олександр, мав у власності навіть 6 апартаментів у цьому комплексі.

Окрім того, було помічено телеведучого Савіка Шустера.

Раніше стало відомо, що нардепа Миколу Тищенка виключили зі складу "Слуги народу". Це відбулося після поїздки нардепа до Таїланду.

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