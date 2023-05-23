Відлякує комах та нейтралізує неприємний запах: способи використання чайної заварки
У любителів заварного чаю завжди залишається багато заварки. Не поспішайте її викидати, адже вона може бути використана у побуті. UaPortal підкаже, як використати чайні відходи.
Використання заварки для городу
Чайна заварка містить азот, фосфор, калій і залізо, кальцій, магній, марганець, мідь і цинк, завдяки чому вона дуже корисна для рослин.
Її можна використовувати як підживку, а також для боротьби з деякими захворюваннями рослин та шкідниками. Заварка від зеленого чаю, до прикладу, захищає від грибків. Крім того, її можна використовувати як компостний активатор.
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Заварка від комах
Заваріть дуже міцний зелений або чорний чай. Вміст танінів у ньому відлякує комах. Якщо вам потрібно позбавитися від мурах, змішайте чайну заварку з водою 1:1 та обробіть розчином місця їх перебування.
Заварка проти неприємного запаху
Якщо у вашому холодильнику з’явився неприємний запах, покладіть у нього кілька чайних пакетиків, які залишились після заварювання.
Крім того, чай бореться із неприємними ароматами зі взуття – просто покладіть використані чайні пакетики у туфлі чи кросівки.
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