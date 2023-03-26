'Відважний сержант Mavic': аеророзвідники за допомогою дрона знищили ворожий безпілотник (відео)

Українським бійцям на фронті довелося пожертвувати дроном, щоб ліквідувати ворожого беспілотника, який допомогав ворогу коригувати вогонь по українських позиціях.

Відео знищення ворожого дрона потрапило у мережу. Ним поділилися бійці з 8-го Окремого гірсько-штурмового батальйону.

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Вони зазначили, що після атаки дроном на російський безпілотник Mavic постраждав, проте його вдалося евакуювати, аби відправити на ремонт.

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"Відважний "сержант Mavic", боронячи рідну землю від окупанта, ціною власного здоров'я знищив ворожий дрон, який корегував ворожу артилерію. Сам "сержант" евакуйований та йому надають медичну допомогу по відновленню зору. Скоро він знову зможе нищити окупантів в лавах 8 ОГШБ", – прокоментували це відео наші захисники.

Раніше ми повідомляли, що наші захисники влучним скидом снаряда знищили ворожий комплекс Р-330Ж "Житель", що призначений для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот.

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