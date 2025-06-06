Очікується жовтий рівень: прогноз магнітних бур на 7 червня

У суботу, 7 червня, геомагнітна ситуація дещо стабілізується — очікується К-індекс 4 (жовтий рівень), що свідчить про помірні магнітні коливання.Геомагнітні бурі оцінюються за К-індексом: від 2 (низький рівень) до 9 (надпотужна буря). Чим вищий показник, тим серйознішими можуть бути наслідки для технічних систем і самопочуття людей.

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Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди NOAA (Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США) оприлюднив оновлений прогноз сонячної та геомагнітної активності на період з 5 по 7 червня 2025 року.

Нагадаємо, що прогнози геомагнітної активності оновлюються кожні три години. Найбільш достовірні — ті, що робляться на найближчу добу, тоді як дані на кілька днів наперед залишаються орієнтовними.

Раніше ми розповідали, що науковці виявили, коли Землю накрила найсильніша сонячна буря в історії.

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