Падіння метеорита в Іркутській області рф потрапило на камери спостереження

Падіння небесного тіла, ймовірно метеорита, сталося у ніч на 7 квітня в Усть-Кутському районі Іркутської області росії. Місцеві ЗМІ поширили кадри польоту метеора.

Зазначається, що пізно вночі з 6 на 7 квітня у небі над іркутським містом Усть-Кту місцеві жителі побачили проліт невідомого небесного тіла та яскравий спалах. Пізніше у соцмережах з'явилися записи з десятка вуличних відеокамер, що зафіксували це явище.

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Адміністрація Усть-Кутського району у своєму Telegram-каналі згодом написала: "О 22:47 за місцевим часом над містом несподівано з'явилося яскраве свічення, зовні схоже на комету".

Відео дня

Відомості про постраждалих та руйнування не надходили.

Згодом влада Усть-Кутського району опублікувала таке повідомлення:

"Дмитро Семенов, керівник Великого іркутського планетарію, співробітник Астрономічної обсерваторії ІГУ зазначив, що велика ймовірність, що камери зафіксували падіння метеорита, але ця версія, безумовно, вимагає перевірки".

За його словами, "також потрібно перевірити, чи не сходили з орбіти щаблі ракет чи супутники – таке також не виключено".

Нагадаємо, у ніч на 13 лютого в небі над Францією та Великою Британією було помічено величезну вогняну кулю - відбулося падіння метеориту.

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