Пальма, бамбук і не тільки: Топ-10 екзотичних рослин, які вдало впишуться у ваш сад

У своєму саду можна вирощувати більше, ніж просто овочі та квіти. Якщо ви шукаєте щось більш незвичайне та екзотичне, тоді ця стаття для вас. Пропонуємо ознайомитися з топ-10 екзотичних рослин, які можна вирощувати в саду в Україні.

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Бамбук – це надзвичайно гарна та корисна рослина. Він може вирости до висоти від 3 до 20 метрів, залежно від виду. Бамбук дуже стійкий до хвороб та шкідників, а також здатний переносити морози до -30°C. Він додасть вашому саду екзотичного шарму та привабливого вигляду; Кінський каштан – ця рослина, походить з Балкан, але вона успішно зростає в Україні. Кінський каштан відомий своїми великими, густими гілками та розкішними квітами. Він також має лікарські властивості, його кору можна використовувати в народній медицині для лікування ревматизму та інших захворювань; Фікус – це рослина, яка вирізняється своєю красою та елегантністю. Вона може бути різних видів та розмірів, тому ви зможете підібрати відповідний для вашого саду. Фікус є досить вимогливою рослиною, але за правильного догляду він може бути прекрасним доповненням до вашого саду; Пальма – це одна з найбільш екзотичних рослин, які можна вирощувати в Україні. Вона стійка до морозів до -10°C та може досягати висоти до 15 метрів. Пальми дуже гарно виглядають і доповнять ваш сад ноткою екзотики; Джакаранда – дерево з Південної Америки з яскраво-синіми квітами, що розкриваються весною-літом. Його висока декоративність і незвичайність зробили його дуже популярним у країнах з теплим кліматом, таких як Іспанія, Південна Франція та Італія. В Україні можна вирощувати джакаранду як горщикову рослину або як дерево в саду, якщо клімат дозволяє; Кринум – це рослина з Африки з дуже великими квітами, які можуть бути різних кольорів - від білого до рожевого та червоного. Вона має міцний, земляний аромат, який може розходитися далеко від рослини. Кринум можна вирощувати в саду в Україні, але потребує багато простору і вологи; Цімбідіум – це рослина з Азії з квітками, які нагадують орхідеї. Вона є однією з найбільш популярних орхідей для вирощування вдома та в оранжереях. Цімбідіум можна вирощувати як горщикову рослину або в саду в Україні, якщо є достатньо вологи та відтінку; Кордиліне – це декоративне дерево з Нової Зеландії, яке має яскраво-зелені або пурпурні листя. Вона може виростати до 10 метрів у висоту, але також може бути зрізана, щоб вирощувати як кущ. Кордиліне можна вирощувати в саду в Україні на сонячних ділянках; Каганець – це рослина з групи агавових, яку можна зустріти в багатьох країнах, включаючи Єгипет, Ізраїль, Індію та Мексику. Ця екзотична рослина здатна зберігати вологу та добре росте на сонячному місці з добре дренованою ґрунтовою сумішшю. Каганці можуть досягати висоти до 2 метрів, мають прямі, м'ясисті листя та квіти у вигляді грона, що дуже схожі на квітки агави. Вони мають різні відтінки кольорів, від білого до червоного. Каганців можна доглядати, як і будь-яку агаву, не потребує багато води, проте вони люблять бути на сонячному місці. Вони можуть бути вирощені у великих контейнерах або відкритому ґрунті; Коралове дерево – це невелика, деревоподібна рослина з багатим рожевим кольором квітів. Воно може рости у відкритому ґрунті та в контейнерах, якщо розмір контейнера достатній для рослини. Ці квіти мають приємний аромат та можуть довго цвісти, що робить їх популярними серед садівників. Коралове дерево потребує добре дренованого ґрунту та частого поливу, але не переносить залишку води. Ця рослина також любить бути на сонячному місці та добре росте в теплих та вологих кліматичних умовах.

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