Пасажирів розкидало по салону літака: Boeing 787, що летів з Мадрида, потрапив у сильну турбулентність (відео)

Щонайменше 40 пасажирів отримали поранення в результаті сильної турбулентності літака авіакомпанії Air Europa, який прямував з Мадрида в Монтевідео, що спричинило аварійну посадку в Бразилії.

Літак Boeing 787 Dreamliner виконував рейс UX097, коли він зіткнувся з сильною турбулентністю приблизно за годину до запланованого прибуття в Монтевідео. Це змусило пілотів здійснити аварійну посадку в міжнародному аеропорту Наталь "Аугусто Севаріно", пише MoneyControl.

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За даними секретаріату охорони здоров'я бразильського штату Ріо-Гранді-ду-Норті, постраждалих доставили в лікарні та клініки в Наталі для лікування "садна та незначних травм". З них одинадцятеро залишаються в лікарні.

Літак Air Europa потрапив у сильну турбулентність. Джерело: Скриншот з відео

Літак Air Europa потрапив у сильну турбулентність. Джерело: Скриншот з відео

Літак Air Europa потрапив у сильну турбулентність. Джерело: Скриншот з відео

Літак Air Europa потрапив у сильну турбулентність. Джерело: Скриншот з відео

Літак Air Europa потрапив у сильну турбулентність. Джерело: Скриншот з відео

Літак Air Europa потрапив у сильну турбулентність. Джерело: Скриншот з відео

Відео, поширені в соціальних мережах, показують, як під час інциденту ослабли панелі стелі літака.

На іншому відео видно, як турбулентність закинула одного пасажира в багажний відділ над сидіннями.

Пасажирка написала в соціальній мережі Х, що "дуже сильна турбулентність" призвела до поранень кількох людей, але вона була врятована "завдяки ременю безпеки".

Air Europa повідомила, що вже відправила літак з Мадрида, щоб забрати пасажирів, поки пошкоджений Boeing перевіряють на наявність пошкоджень у Наталі.

Згідно з дослідженням Національної ради з безпеки на транспорті США (NTSB) за 2021 рік, авіакатастрофи, пов'язані з турбулентністю, є найпоширенішим типом. З 2009 по 2018 рік NTSB встановила, що турбулентність становила більше третини зареєстрованих авіакатастроф, і більшість з них призводили до одного або кількох серйозних травм, але без пошкоджень літака.

Раніше у Канаді літак із 400 пасажирами на борту спалахнув під час злету.

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