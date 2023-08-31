''Патрульній треба було йти у повії'': Ексдепутат Кириленко - про стрілянину у Дніпрі, поліціянтка відповіла

Народний депутат Верховної Ради 7-го скликання Павло Кириленко прокоментував інцидент у Дніпрі, де патрульний застрелив водія-порушника. На його думку, причиною інциденту стало те, що у патрулі служила жінка-поліцейська.

У своєму Фейсбуці Кириленко опублікував пост, в якому заявив, що після реформи МВС та створення патрульної поліції кількість ДТП та злочинів в Україні "кожного року тільки зростала".

"Насправді ж вся структура української влади, а з нею і правоохоронні органи були перебудовані після "Майдану"за лівацьким дегенеративним світоглядом. Ну візьмемо хоч би той факт, що тепер екіпажі патрульні поліції формуються зазвичай з пари — чоловіка та жінки. Все як заповідали дегенератки Клара Цеткін та Роза Люксембург.Ну на якого лисого в екіпажі поліції тепер мають бути жінки? Не буду розповідати, що місце жінки — Kinder, Küche, Kirche", – заявив депутат.

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Він вважає, що українські жінки мають шанси "розкрити або підкреслити свою жіночність" в інших професіях та заняттях.

"Але яка така ефективність та користь від жінки в патрульному екіпажі поліції? Щоб її напарнику не було сумно і не треба було користуватися послугами повій під час роботи? Перепрошую, але іншої користі від такого тандему я не бачу…", – додав Кириленко.

На його думку, патрульний, коли вбив нападника, вистрілив у нього лише через те, що його колега була в небезпеці, а він хотів виглядати справжнім чоловіком в очах жінки-напарниці.

Пряма мова депутата: "Подумайте про те, що цей недоумок поліціянт відкрив вогонь на ураження тільки тому, що не хотів зганьбитися в очах своєї емансипованої напарниці, яка для нього в глибині підсвідомості завжди залишатиметься жінкою, бо така природа людини, такими нас створив Бог. І ніякі ліві дегенерати цього не змінять".

Українці почали писати гнівні коментарі з приводу його образливих та сексистських заяв:

Табу має бути накладено на таких печерних дикунів, як автор, яким скрізь повії вбачаються.

Рівень бабки з лавки, їй-богу. Якась істота, яка не має права називатись навіть чоловіком..

Все таки треба обов'язково запроваджувати психіатричне дослідження тих, хто йде у Верховну Раду.

На пост Кириленка відреагувала жінка з ніком "Kateryna Kirku", вона написала, що працює патрульною. Вона вважає слова депутата "гидотними".

"Пише вам патрульна поліцейська Одеської області, яку ви сьогодні обізвали повією.Рекомендую вам, по-перше, піти до психолога, по-друге, закінчувати думати стереотипами совдепії, по-третє, згоріти від сорому за те, що обізвали матір дитини, дружину чоловіка, доньку батьків повіями. Ви представник того кластеру населення, яке я не хочу бачити в своїй країні і точно, не хочу, аби ви були депутатом та представляли інтереси народу", – написала вона під його постом у коментарях.

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі патрульний вистрелив у водія Jaguar, який напав на його напарницю. 38-річний Джумбері Джумберович Сілогава загинув на місці. Згодом до мережі потрапило відео з нагрудної камери правоохоронця у Дніпрі під час розмови патрульного з винуватцями ДТП, що призвело смертельної стрілянини. Також правоохоронці виявили алкоголь у крові водія, який загинув від пострілів патрульного.

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