Пенсія 2024: хто з українців може претендувати на виплату в 13 тис. гривень

В Україні певна категорія пенсіонерів, які постраждали через катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції, має право на отримання додаткових пенсійних виплат. Сума таких пенсійних виплат визначається на основі індивідуального статусу особи.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

Особливості пенсійних виплат для чорнобильців

Скільки коштів отримують чорнобильці у вигляді пенсії залежить від того, чи брали вони участь у ліквідації наслідків аварії, чи проживали в зоні, що підлягає відселенню, а також від призначеної групи інвалідності.

Відповідно до нових регуляцій, уряд оголосив про затвердження гарантованих мінімальних пенсійних виплат для певних категорій громадян, які можуть складати понад 13 тисяч гривень.

Ось перелік мінімальних пенсій для осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи:

Для осіб з інвалідністю I групи встановлено пенсію у розмірі 13 376,21 грн ;

встановлено пенсію у розмірі ; Для осіб з інвалідністю II групи - 10 700,97 грн ;

- ; Для осіб з інвалідністю III групи - 8 025,73 грн.

Щодо інших осіб, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, мінімальні пенсії виглядають наступним чином:

Для осіб з інвалідністю I групи - 8 187,48 грн;

Для осіб з інвалідністю II групи - 6 549,98 грн ;

- ; Для осіб з інвалідністю III групи та неповнолітніх з інвалідністю - 5 048,95 грн.

Необхідно зазначити, що для отримання статусу постраждалого від Чорнобильської катастрофи необхідно пройти офіційну реєстрацію в компетентних державних установах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про доплати до пенсії в 65 років:

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