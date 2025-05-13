Розмір пенсії залежить не лише від рівня заробітної плати. Враховуються також тривалість трудового стажу, вік, у якому особа виходить на пенсію, а також інші чинники.

Щоб здійснити розрахунок, необхідно точно знати, скільки трудового стажу накопичено. Припустімо, що цей показник становить 30 років, зазначає "24 Канал".

Отже, такий громадянин не матиме права вийти на пенсію у 60 років у 2025 році. Причина в тому, що для виходу на пенсію в цьому віці потрібно щонайменше 32 роки страхового стажу.

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Варто зазначити: така особа зможе претендувати на пенсію у 63 або 65 років, оскільки на ці вікові межі наявного стажу вже буде достатньо.

У випадку виходу на пенсію у 63 роки при зарплаті 20 тисяч гривень, розмір пенсії складатиме орієнтовно 7,8 тисячі гривень.

Пенсія при зарплаті у 20 тис. грн: якою вона буде. Джерело: Скриншот пенсійний калькулятор

За таких умов вихід на пенсію у 65 років є більш вигідним варіантом. У такому разі розмір пенсії становитиме близько 8,5 тисячі гривень.

Пенсія при зарплаті у 20 тис. грн: якою вона буде. Джерело: Скриншот пенсійний калькулятор

Раніше ми розповідали, що вигідніше: пенсія по інвалідності чи за віком.

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