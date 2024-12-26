Пенсію з 2025 року будуть нараховувати за новими правилами: як це вплине на розмір виплат

В Україні розробили нову формулу для нарахування пенсій. З метою зменшення фінансового тиску на державний бюджет при стрімкому зростанні пенсійних виплат, законодавці ввели спеціальний коефіцієнт фінансової стабільності.

Проєкт, який був розроблений Міністерством соціальної політики, передбачає, що пенсійні виплати в Україні будуть складатись з двох частин. Про це пише Uaportal із посиланням на портал "На Пенсії". Першою складовою стане базова пенсія, а другою – страхова.

У статті зазначається, що після набуття законом чинності розмір пенсій може збільшитися більш ніж на 20%. Уряд прагне забезпечити справедливість виплат для громадян, які виходять на пенсію в різні періоди, враховуючи відмінності в рівнях заробітної плати та інфляції.

Базова пенсія буде однаковою для всіх громадян і становитиме 30% від мінімальної заробітної плати на поточний рік після вирахування податків (18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору). У 2025 році мінімальна зарплата, закріплена в державному бюджеті, складе 8 000 гривень, але після сплати податків громадянин фактично отримує 6 160 гривень. Відповідно, розмір базової пенсії становитиме 1 848 гривень.

буде однаковою для всіх громадян і становитиме 30% від мінімальної заробітної плати на поточний рік після вирахування податків (18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору). У 2025 році мінімальна зарплата, закріплена в державному бюджеті, складе 8 000 гривень, але після сплати податків громадянин фактично отримує 6 160 гривень. Відповідно, розмір базової пенсії становитиме 1 848 гривень. Страхова пенсія залежить від індивідуальної заробітної плати, отримуваної перед виходом на пенсію, середньої зарплати в країні та спеціального коефіцієнта в розмірі 30%, який використовується для розрахунку ваги пенсійних балів.

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Відповідно до підрахунків видання, при наявності 35 років стажу та середнього рівня заробітної плати страхова пенсія становитиме приблизно 4 292 гривні, а загальний розмір виплат досягне 6 140 гривень. Це перевищує суму, яка нараховувалася за старою формулою (4 745 гривень).

Втім, значного зростання пенсій найближчим часом очікувати не варто. Через обмежені фінансові ресурси до 2030 року діятиме так званий "коефіцієнт фінансової стійкості". Цей показник щороку визначатиме обсяг коштів, доступних для пенсійних виплат. Уряд має намір поступово підвищувати пенсії, враховуючи економічну ситуацію в країні.

Згідно з поясненням Мінсоцполітики, дана реформа спрямована на забезпечення сучасного рівня пенсійних виплат і скорочення залежності пенсіонерів від додаткових надбавок та доплат. У разі затвердження змін перерахунок пенсій за новими нормами розпочнеться з липня 2025 року.

Чинна система нарахування пенсій, що базується на середній заробітній платі за останні три роки, не здатна повністю врахувати інфляцію та зростання доходів. У результаті пенсії, призначені раніше, значно поступаються сучасному рівню зарплат. Нова формула має на меті усунути цю нерівність і забезпечити більш справедливий розподіл пенсійних виплат.

Нагадаємо, раніше українцям розповіли, як збільшити свої пенсійні виплати.

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