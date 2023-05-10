Перерахунок пенсій у червні: хто отримає на 1000 гривень більше

Вже у червні 2023 частина українських пенсіонерів отримуватиме підвищені виплати. Однак, це стосуватимуться лише двох категорій громадян.

Доплати до пенсій у розмірі 1000 грн отримають ті пенсіонери, які раніше мали пенсії 5842 грн та ті, що вийшли на пенсію, коли мали 35 років стажу. Як повідомляють "Вікна", коефіцієнт у формулі розрахунку пенсійних доплат становитиме 0,37 замість 0,35 для тих, хто має 35 років стажу.

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Тим часом Пенсійний фонд України проводить перерахунок квітневих пенсійних виплат із запізненням. Тому підвищені пенсії будуть нараховані лише у червні: "перерахунок буде здійснено заднім числом, оскільки статистика надходить із запізненням". Тобто у квітні починається перерахунок, а оновлені виплати починають надходити у червні. При цьому доплата нараховується за два попередні місяці (квітень та травень).

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"За умови наявності 35 років стажу та пенсії у розмірі 5842 грн щомісячна надбавка після перерахунку складе 333 грн. За умови збільшення за квітень і травень в українців буде можливість отримати у червні додаткову тисячу гривень. Далі виплачуватимуть щомісяця по 6175,1 грн", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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