Пікантні прозорі фактури залишаються: які старі тренди будуть актуальними та затребуваними у 2023 році (фото)

Чимало модних тенденцій перейдуть з минулого року в новий 2023 рік. Тому не всі речі списуйте з рахунків, а краще перегляньте ваш гардероб.

Деякі тренди будуть затребуваними та актуальними в 2023 році. Vogue розповіли, які саме.

Штани карго

У 2022 році штани карго здобули особливу популярність, але й цього року вони не менш актуальні.

Вперше такі штани з'явилися наприкінці 1930-х років у британській армії. Але навіть майже через 100 років вони мають свіжий та стильний вигляд. Обирайте таку річ з різного матеріалу та не обмежуйтеся кольорами хакі та оливки.

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Напівпрозорі фактури

Вже не один сезон модні дизайнери використовують пікантні прозорі фактури для своїх колекцій. Тому в 2023 році модним трендом залишаються шовк, шифон, мереживо, напівпрозорий трикотаж та інші тонкі тканини.

Total-денім

Одним з найгучніших трендів 2023 року став денім. Це може бути універсальне поєднання короткого топу та широких джинсів, як пропонує Etro. Або, як у Chloe, "канадський смокінг" з джинсів, топу та тренчу.

Фігурні вирізи

В 2023 році не забувайте про одяг з фігурними вирізами, що оголюють тіло. Про це свідчать колекції брендів Valentino, Rokh, Michael Kors Collection.

Картата сорочка

Фланелева картата сорочка – must have в 2023 році. Сама таке, яке нагадує про рок-концерти та естетику стилю гранж. Такі є у колекціях Bottega Veneta, де Матьє Блазі одягнув Кейт Мосс у синю картату сорочку, білу майку та джинси з низькою посадкою.

Нагадаємо, що однією з найсексуальніших суконь зими стала сукня з відкритою спиною. Вона натхненна образом Мірей Дарк у фільмі "Високий блондин у чорному черевику".

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