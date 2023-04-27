'Пишіть заповіти, СБУ прийде за кожним': хакери з України потролили учасників російсько-іранської конференції (відео)

У столиці росії Москві Інститут країн СНД разом із Інститутом політичних та міжнародних досліджень ісламської республіки Іран проводив конференцію. Під час заходу стався інцидент – до заходу онлайн під'єднався український пранкер Євген Вольнов.

російські ЗМІ повідомляли, що 25 квітня представники росії та Ірану зібралися, аби обговорити геополітичне значення російсько-іранського співробітництва в Євразії, перспективи розвитку економічних зв'язків. А також аспекти взаємодії двох країн на Південному Кавказі та в Середній Азії.

Участь у конференції брали перший заступник голови держдуми у справах СНД Затулін, представники "Росатому" та посол Ірану в рф, співробітники уряду росії тощо.

Відео дня

Пранкер Євген Вольнов у своєму Телеграм-каналі опублікував відео, з якого можна зрозуміти, що він під'єднався онлайн до конференції як "Сіміндей В.В.".

"Українські хакери з команди Кіб.орг отримали доступ до закритої конференції між підара*ми та іранцями, та нагадали окупантам що відповідальності за злочини проти України не уникне ніхто", – так він прокоментував свій жарт.

Читайте також: Гордон потролив Путіна, що тримався за стіл, українською клізмою

На відео можна побачити, як учасники конференції щось обговорюють, аж раптом звучить голос Вольнова:

"Шановні колеги, хотілося б подякувати за змістовний виступ. Особливо подякувати організаторам за запрошення української сторони. А саме – за можливість участь Служби безпеки України у даному заході".

Потім пранкер додав: "От ви не хвилюйтеся, СБУ прийде за кожним військовим злочинцем та їх пособниками. Тож готуйтеся, пишіть заповіти, відписуйте на дітей та дружин те, що маєте. Раку яєць кожному окупантові і тим, хто цим окупантам допомагає. Іран відповість за постачання своїх дронів Росії, якими вона стріляє по Україні. Бійтеся, окупанти, ваші дні пораховані".

Потім із залу донеслося "Нічого собі!". На що Вольнов відповів: "Так, нічого собі! Вся ця розмова записана і вся ця інформація потрапить у ЗМІ".

Після цього у зал, де проходила конференція, почався галас. Пранкер додав, що кожного учасника засідання внесуть до бази Миротворець, і більше ніхто з них не потрапить у цивілізовану країну.

Довідково: Євген Вольнов — український пранкер та блогер. Він став відомим завдяки телефонним розіграшам, в яких висміює росіян.

Раніше український гуморист студії "Квартал 95" висміяв російського речника міноборони рф Ігоря Конашенкова з його абсурдними заявами про успіхи російської армії на фронті в Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!