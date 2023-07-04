'Полумʼя мінометного вогню очищує від нечисті': прикордонники знищили групу окупантів під Бахмутом (відео)

Українські прикордонники продовжують знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться на одній з найгарячіших ділянок фронту – поблизу Бахмуту на Донеччині.

Там прикордонникам вдалося ліквідувати групу піхоти окупантів. Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби у Facebook.

"Полумʼя мінометного вогню очищує від нечисті шлях до Бахмута. Прикордонники перемололи чергову ворожу групу піхоти", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що аеророзвідники виявили переміщення росіян та вогневі позиції загарбників. Вони передали дані мінометним розрахункам.

Відео дня

"А особовим складом та озброєнням активно "зацікавилися" мінометні розрахунки, знищивши великокаліберний кулемет, 3 загарбників та 2 поранивши", – вказали у Держприкордонслужбі.

На відео можна побачити, як мінометний розрахунок завдає влучних ударів по місцях перебування окупантів. Точний час та місце не повідомляються з міркувань безпеки.

Днями українські військові підірвали озброєння російських загарбників на Бахмутському напрямку. Бійці Сил оборони завдали удару по польовому складу з БК.

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