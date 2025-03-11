Погані новини для курців: з 1 квітня запроваджують новий акцизний податок на сигарети

Хоча шкода від куріння загальновідома, багато людей не поспішають відмовлятися від цієї звички. Можливо, нове підвищення цін на сигарети змусить задуматися над цим ще раз.

Податкова служба повідомила, що з початку квітня виробники й імпортери сигарет застосовуватимуть новий коефіцієнт у розмірі 1,1 до мінімального акцизного податку. Ця норма діятиме до кінця року. Про це пише pmg.ua.

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За результатами декларування акцизного податку за 2024 рік, стало відомо, що частка податкових зобов’язань у середньозваженій роздрібній ціні сигарет становила 55,8%, що менше за встановлений показник у 60%. Відповідно до Податкового кодексу, на офіційному порталі ДПС вже опублікували актуальні дані: загальну суму податкових зобов’язань, середню ціну продажу сигарет і відсоткове співвідношення податків до роздрібної вартості.

Експерти зазначають, що ці зміни неминуче призведуть до подорожчання тютюнової продукції. Однак точна сума, на яку зросте ціна однієї пачки сигарет, поки що не названа.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з середини травня 2025 року українці можуть очікувати на зниження вартості основних продуктів харчування.

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