По Землі лупить шестибальна магнітна буря: як уникнути наслідків

У середу, 14 серпня, Землю накрила потужна магнітна буря червоного рівня. Сила геомагнітних штормів сягає шести балів з дев'яти можливих.

Як повідомляє Meteoagent, вже у четвер, 15 серпня, геомагнітний шторм має стихнути до двох балів. Графік може змінитися, оскільки залежить від активності на Сонці.

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meteoagent.com. Джерело: Магнітні бурі сьогодні

Магнітні бурі – це короткочасні збурення геомагнітного поля Землі, які виникають під впливом сонячної активності. Вони можуть супроводжуватися полярними сяйвами, порушеннями роботи радіоелектронних систем та впливати на самопочуття людей.

Вплив магнітних бур на здоров'я людини:

Головний біль, мігрень.

Підвищена дратівливість, стомлюваність.

Порушення сну, безсоння.

Перепади артеріального тиску.

Загострення хронічних захворювань.

Що заборонено під час магнітних бур:

Метеозалежним та людям з хронічними захворюваннями у період геомагнітних штормів варто не піддавати себе надмірним фізичним навантаженням, тому що вони можуть згубно позначитися на стані серцево-судинної системи. Краще перенести тривалі походи, велопоїздки та вправи, пов'язані з підвищеним навантаженням.

Під час магнітних бур не варто вживати алкоголь, жирну їжу, каву та міцний чорний чай. У жодному разі не можна надмірно хвилюватися.

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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