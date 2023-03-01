Чому коти люблять лягати саме на ноги своїх господарів: пояснення

З котами пов'язано багато прикмет, у деякі з них вірить багато людей, адже коти – унікальні тварини, і комфортно спати вони намагаються лише на певних людях. Деякі власники цих тварин вважають, що вони можуть знімати погану енергію, тим самим позбавляючи людину від недуг.

Причини, чому кішка спить біля ніг господаря, можуть бути досить простими:

хазяїн не зможе прогнати тварину, бо так зручно;

людина не зможе розбудити тварину, коли вставатиме з ліжка;

у ногах завжди тепло і кота випадково не вдарять;

коти та кішки намагаються позначити свою територію, коли лягають спати біля ніг господаря та показують свою цікавість і любов до нього, а ще демонструють довіру і вдячність.

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Ветеринари вважають, що коли кіт спить у ногах свого господаря, то таким чином вона прагне до тепла і затишку. Коти не прагнуть зайняти головне місце у родині, тому й задовольняються місцем біля ніг господаря. Це є таким собі визнанням того, що господар є головним у будинку. Котів не турбує положення тіла людини під час сну, зміна пози чи перевертання з одного боку на інший.

Найчастіше кішки, які полюбляють спати у ногах господаря, є миролюбними і володіють м'яким характером. Вони відчувають втому і тяжкість у ногах людини, тому намагаються лягти поруч. Кішки намагаються обрати собі місце для сну, де вони зможуть зігрітися і при цьому будуть перебувати у безпеці.

У деяких випадках кішка, яка лягає спати біля ніг господаря, таким чином заявляє на нього свої права. Це місце вже нікому не дістанеться, особливо, якщо вдома є ще один вихованець.

До того ж котам завжди приписували магічні здібності. Багато людей вважають, що вони можуть очистити ауру, передбачити зміну погодних умов, а також відчути негативну енергетику. Багато прикмет про те, чому кішки вкладаються спати біля ніг свого господаря свідчать, що таким чином вони позбавляють його від різних недуг і негативу.

Багато легенд існує навколо того, чому кіт лягає поруч з людиною, яка нездужає. Він намагається лягти на хворий орган господаря. Якщо тварина весь час спить біля ніг, то це свідчить про те, що у людини варикозне розширення вен, міозит або запалення суглобів.

Коли тварина лягає спати на певне місце на тілі людини, то це вказує, що там є проблема, і вихованець намагається її вилікувати. Багато людей, які тримають вдома котів, помічали, що після того, як вихованець поспить в одному ліжку з господарем, той почувається набагато краще.

Нагадаємо, 1 березня, у перший день весни, відзначають міжнародний день котів.

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