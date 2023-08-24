Чому не можна зберігати їжу в сковорідці : відповідь вас здивує

На перший погляд зручно залишати залишки їжі на сковороді в холодильнику, коли страва та посуд вже охололи. Та насправді така практика може завдати шкоди, повідомляє Pixel inform.

Тому краще перекласти залишки їжі у тарілку або контейнер, а не залишати їх у сковорідці.

Чому ж не можна залишати їжу у сковорідці?

Пошкодите сковорідку

Багато продуктів містять кислоти, які можуть взаємодіяти з металевою поверхнею сковороди, призводячи до окислення. Це може пошкодити саму сковорідку, особливо якщо на її поверхні вже є механічні пошкодження.

Погано впливає на їжу

В алюмінієвому посуді не рекомендується готувати або зберігати їжу, особливо ту, яка містить кислі або солоні компоненти. Це може вплинути на якість страви і навіть на здоров'я людини.

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Погіршує запах у холодильнику

Залишки їжі на сковороді можуть швидко зіпсуватись , а також погано вплинути на запахи у холодильнику.

Як правильно зберігати залишки їжі?

Найкраще перекласти залишки їжі у контейнери – скляні чи пластикові. Найкраще викорстлувти скляні контейнери, адже вони не поглинають запахи і не взаємодіють з їжею, що допомагає зберегти її свіжість та якість.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно зберігати продукти.

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