Чому не можна залишати смартфон біля комп’ютера та чим це може зашкодити обом пристроям

Смартфони та планшети погано переносять занадто тісний контакт з комп'ютерною технікою, що може призвести до різних проблем

Щоб техніка працювала справно, дотримуйтесь правил її експлуатації. Багато хто тримає телефон поруч працюючи за комп’ютером, проте, небагато людей задумувались про те, що проблеми з технікою можуть виникнути через те, що смартфон або планшет постійно лежить біля ПК чи ноутбука.

Спеціалісти зауважують, що ці два види техніки "не дружать" між собою і якщо будуть постійно лежати поряд, можуть зламатись. Це тому, що мобільний телефон насамперед призначений для дзвінків та постійно взаємодіє з базовими станціями, відстежує сигнал і випромінює його. У ноутбуках та деяких ПК теж є вмонтовані антени, такі як WiFi та Bluetooth, хоча вони й значно слабші.

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Коли телефон лежить поруч з увімкненим ноутбуком і на нього має надійти телефонний дзвінок, відбувається детектування електричних коливань сигналів (зазвичай у такому випадку ви чуєте характерний електронний звук з колонок). Окрім перешкод зі зв'язком, це може спровокувати ще дві проблеми з мобільним пристроєм:

Смартфон швидше розряджатиметься; Пристрій може заглючити.

Тому фахівці радять залишати мобільні пристрої на відстані щонайменше 1 м від комп’ютерної техніки. Це стосується телефонів та планшетів.

Для ноутбука такий тісний контакт теж шкідливий, адже створюється небажане для цього пристрою електромагнітне поле.

Окрім цього, телефон радять класти подалі від колонок, бо вони можуть вийти з ладу або їх звучання стане гіршим.

Нагадаємо, якщо ви потрапили у ситуацію, коли телефон взагалі не ловить мережу, або на екрані немає навіть назви оператора, скористайтесь наступними порадами, щоб залишатись на зв'язку.

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