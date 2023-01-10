Чому не можна спати з котом у ліжку: 5 причин виселити пухнастика

Улюблені пухнастики від природи полюбляють тепло та затишок, та оселяються у ліжку господаря. Та чи безпечним є такий сон з котом, читайте в нашому матеріалі.

Чому коту подобається спати з господарем у ліжку

Взимку коти дуже люблять забиратися під ковдру до господаря. Таким чином вони можуть зігріватися. Іншою причиною, чому кіт любить спати поряд, може бути прихильність та почуття довіри до нього.

Але сон з котом не завжди буває корисним. Перш за все, вам потрібно переконатися, що ваша кішка здорова, чиста і без паразитів.

Зазначимо, що тварині, яка гуляє на вулиці, краще одягати нашийник від різних паразитів та кліщів.

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Звісно, якщо тварина часто проходить дегельмінтизацію, рівень ризику знижується.

Іншою причиною вважається бруд із котячого туалету. Згадайте, що після ночі з домашнім улюбленцем на вашому ліжку поміж залишків хутра, слини, ви знайдете частинки наповнювача та інші продукти життєдіяльності.

Також не забувайте про небезпеку, яку несуть тварини для алергиків. В такому разі не тримайте тварину у спальні.

Також котам не рекомендується спати з маленькими дітьми. Це дуже мила пара, і тепла і пухнаста тваринка поряд з немовлям не залишає нікого байдужим. Але не забувайте про небезпеку.

Зазначимо, що під час гpи кiшкa мoжe пoдpяпaти aбo нaвiть вкycити дитинy. Немовля також може травмувати тваринку.

Для більшості людей сон з котом - це завжди дискомфорт. Згадайте, що якщо поряд з вами є кіт, то ваш сон буде не міцним.

Ви будете постійно контролювати свою поведінку у ві сні та погано висипатися.

Чому не можна спати з котом - найвідоміші забобони

Коти мають сильну енергетику і можуть лікувати людину - вони укладаються на хворе місце.

Якщо кіт спить у ногах - він забирає негативну енергетику, яка накопичується в кінцівках.

Якщо кіт лягає завжди тільки з одного боку – відвідайте лікаря, у вас можуть бути приховані проблеми зі здоров'ям.

Якщо кіт завжди спить у різних місцях, але раптово почав уперто моститися на ваших грудях - перевірте легені та серце.

Якщо кіт несподівано починає укладатися на живіт жінці – це може говорити про вагітність.

Якщо кіт розвалився і не ховає лапи та ніс – буде потепління.

Якщо кіт кутається в плед, ховає лапи, хвіст і ніс - чекайте холодів.

Якщо кішка постійно нюхає повітря, яке ви видихаєте - ви починаєте захворювати.

Раніше експерти відповіли, чому коти полюбляють сидіти в коробках. Ця поведінка пояснюється дуже просто.

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