Чому не можна видавлювати вміст чайного пакетика та довго заварювати чай

Часто, коли люди заварюють чай, потім вони вичавлюють чайний пакетик до останньої краплі або тримають його в чашці занадто довго.

Чайний пакетик – дуже зручний винахід, завдяки якому ми можемо заварити чай в різних умовах. Деякі люди, заварюючи чай, просто занурюють пакетик в окріп. Чому так не можна робити і як правильно використовувати чайний пакетик, читайте у нашому матеріалі.

Чайний пакетик краще просто залишити настоюватися близько 3-5 хвилин. За цей час чайний лист набрякне, розкриється і віддасть весь свій смак та аромат.

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Та коли чай заварився, чайний пакетик слід одразу дістати та викинути, якщо не будете його використосувати для інших лайфхаків, про які ми писали в інших статтях.

Довге настоювання чаю не призведе до поліпшення смаку. Скільки треба заварювати чайний пакетик, краще прочитати на упаковці – різні види й сорти чаю вимагають різного часу настоювання, зазвичай, чай в пакетиках заварюється близько 3-5 хвилин.

Краще обирати чайні пакетики або пірамідки більшого розміру, в них чайний лист краще розгортається і заварюється. Краще, якщо пакетики зроблені з нейлону або шовку, смак чаю в таких пакетиках виходить куди краще, ніж в паперовій упаковці.

Вичавлювати чайний пакетик краще не варто тому, що в чаї при заварюванні утворюється багато дубильних речовин. Вони в будь-якому випадку потрапляють до напою, а при віджиманні ви просто вичавлюєте собі в кружку справжній концентрат цієї шкідливої органіки. До того ж при віджиманні в воді виявиться занадто багато танінів, через що напій стане гірким.

Раніше ми писали про те, як позбутись поганого запаху зі взуття за допомогою чайного пакета, та як правильно і безпечно висушити промокле взуття з допомогою без сушки та батарей.

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