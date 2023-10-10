Чому не можна вимикати мікрохвильовку раніше запланованого часу

Мікрохвильовки є невід'ємною частиною сучасного життя. Вони дозволяють швидко і легко підігріти їжу, розморозити продукти або приготувати прості страви. Однак, як і з будь-яким іншим приладом, при використанні мікрохвильовки важливо дотримуватися певних правил, щоб уникнути неприємностей.

Про це повідомили в Dailynews. Зокрема, існує сім ключових помилок, які часто допускають люди при використанні мікрохвильовки.

1. Перегрівання їжі

Одна з найпоширеніших помилок – це перегрівання їжі. При цьому продукти втрачають свої корисні властивості і можуть стати небезпечними для здоров'я. Щоб уникнути цього, слід регулярно перевіряти їжу під час нагрівання.

2. Використання пластикових контейнерів

Пластикові контейнери не призначені для використання в мікрохвильовці. Під впливом високих температур вони можуть виділяти шкідливі хімічні речовини, такі як бісфенол-А.

3. Непропорційне розміщення їжі

Мікрохвильовка нерівномірно нагріває їжу. Тому важливо правильно розмістити продукти в ній, щоб вони прогрілися рівномірно. Для цього можна використовувати спеціальні підставки або перевертати продукти під час нагрівання.

4. Недотримання часу нагрівання

Важливо правильно виставити час нагрівання, щоб їжа не перегрілася. Для цього слід дотримуватися рекомендацій на упаковці продуктів або експериментувати, щоб знайти оптимальний час для конкретного продукту.

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5. Невикористання рукавичок або рушників

При роботі з мікрохвильовкою важливо дотримуватися заходів безпеки. Внутрішня частина мікрохвильовки може нагріватися, тому при витяганні їжі з неї слід використовувати рукавички або рушники.

6. Використання поліетиленових плівок

Поліетиленові плівки не призначені для використання в мікрохвильовці. Під час розморожування вони можуть розплавитися або виділити шкідливі хімічні речовини. Щоб уникнути цього, слід використовувати спеціальні пакети для розморожування в мікрохвильовці.

7. Використання невідповідних продуктів

Деякі продукти не підходять для приготування в мікрохвильовці. Наприклад, яйця можуть вибухнути, а фрукти і овочі можуть стати жорсткими.

Нагадаємо, ми підготували практичні поради, як очистити мікрохвильовку до блиску.

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