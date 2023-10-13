Чому восени та взимку варто регулярно вживати мед з корицею: ви будете здивовані

Якщо розглядати мед і корицю окремо, то обидва цих продукти володіють важливими корисними властивості. Однак їх поєднання може підсилити ці переваги, хоча і не завжди.

Про це пише Час Дій.

Мед має властивості, які можуть допомогти лікувати кашель і рани, а кориця відома здатністю зменшувати запалення і сприяти лікуванню нейродегенеративних захворювань. Обидва продукти мають свої переваги, але важливо розуміти, що деякі з цих переваг ще потребують додаткових наукових підтверджень.

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Вживання меду та кориці разом може мати додаткові переваги. Наприклад, вони допомагають знизити ризик серцево-судинних захворювань та сприяють загоєнню ран. Також ці продукти є джерелами антиоксидантів, які захищають клітини від вільних радикалів і можуть сповільнити процес старіння.

Важливо пам'ятати, що перед включенням меду та кориці у ваш раціон, особливо для лікування конкретних захворювань, краще проконсультуватися з лікарем або фахівцем з харчування.

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