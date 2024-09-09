Чому українці, які виконали однакові умови, мають різні пенсії: роз'яснення

В Україні чинна пенсійна система швидко призводить до застарівання пенсійних виплат. Через це українці, які виконали однакові умови (наприклад, мали однакові зарплати та стаж), але вийшли на пенсію в різний час, отримують різні виплати.

Представники Мінсоцу в коментарі для OBOZ.UA зазначають, що існує проблема з пенсіями для старших вікових груп – виплати швидко старіють. Абсолютна більшість українців отримує пенсію за єдиною формулою, де середню зарплату за останні три роки (13 559,41 грн) множать на стаж у роках, на 1% та на відношення власної зарплати до середньої. У цьому році українець зі стажем 35 років отримуватиме пенсію в розмірі 4745 грн.

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У 2020 році середня зарплата за попередні три роки складала 7669,1 грн. Тому пенсія для осіб з 35-річним стажем та середньою зарплатою становила 2684,1 грн. У 2021 році пенсію підвищили на 11% в рамках щорічної індексації, у 2022 році – на 14%, а у 2023 році – на 19,7%. У 2024 році пенсія зросла ще на 7,9%, досягнувши 4386 грн.

З цього виходить, що два пенсіонери з однаковим стажем і середньою зарплатою отримують різні пенсії: один, хто вийшов на пенсію нещодавно, отримує 4745 грн, а інший, хто вийшов на пенсію у 2020 році, має пенсію в 4386 грн. З кожним роком ця різниця між новою та старою пенсією збільшується.

У Бюджетній резолюції на 2025 рік не передбачено підвищення мінімальної пенсії. Це може загрожувати погіршенням фінансового становища українців із низькими зарплатами або невеликим стажем. Однак планується проведення щорічної індексації, розмір якої залежатиме від темпів зростання зарплат та інфляції. Водночас вікові доплати залишаться без змін.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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