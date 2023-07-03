Чому ви маєте посадити м'яту та мелісу на своїй ділянці: 5 значних переваг цих ароматних рослин

М’ята та меліса – дві надзвичайно популярні ароматичні рослини, які люблять багато садівників. Вирощування їх на вашому городі є ідеальним варіантом, оскільки ці рослини практично не потребують особливого догляду. Існує кілька переконливих причин, чому варто вирощувати ці рослини на вашій ділянці.

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Легкість вирощування

М’ята та меліса дуже легко ростуть на різних типах ґрунту і не вимагають особливих зусиль. Ви навіть можете вирощувати їх у горщиках на підвіконні, щоб мати свіжу зелень для чаю. Звичайно, варто пам'ятати, що м'ята має швидке поширення вшир, тому краще обмежити її розповсюдження, висадивши її в контейнер або використавши спеціальні бортики, щоб уникнути її розповсюдження по всьому саду.

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Відлякування слимаків

Сильний аромат м'яти та меліси, посаджених навколо вашого саду, може відлякати слизьких шкідників. Ці безхребетні віддають перевагу більш привабливим місцям, ніж проникненню через бар'єри з м'яти або меліси до вашого саду. Хоча це не є гарантією повної відсутності шкідників, такий підхід має свою логіку.

Відлякування комах

Аромат м'яти та меліси є настільки потужним, що він не тільки відлякує слизьких шкідників, але й інших комах, таких як мухи, москіти та комарі. Цей привабливий запах також змушує шкідливих комах втратити орієнтацію та не знаходити рослини для свого живлення. Тому розумно розсадити м'ятні та мелісові кущі по всьому саду, взаємодіючи з іншими ароматними рослинами, такими як кріп, коріандр, чорнобривці та багато інших.

Використання у кулінарії

М'ятні трави широко використовуються в різних стравах, напоях, джемах та десертах, надаючи їм свіжого аромату. Ніжні листочки та квітучі вершки також можуть бути використані як ефектна прикраса.

Залучення запилювачів

М'ята та меліса привертають увагу своїм прекрасним ароматом, а також корисні для запилювачів комах, які сприяють поліпшенню врожайності рослин. Крім того, обидві рослини мають лікувальні властивості, які корисні не тільки в кулінарії, але й у медицині та косметології. Вони можуть допомогти при шлункових розладах, болях у горлі, запаленнях, головному болю та багатьох інших захворюваннях. Крім того, їх краса дозволяє використовувати їх як не тільки практичні рослини, але й чудові декоративні елементи для вашого саду.

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