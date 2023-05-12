Підживлюйте та мульчуйте: як вберегти врожай від пересихання

Спекотна погода зазвичай погано переноситься рослинами та навіть може знищити врожай. Як вберегти город від згубного впливу сонця підкаже UaPortal.

1. В першу чергу забезпечте рослинам хороший полив з використанням шлангу. Робіть підживлення раз 7-10 днів. У спеку корисні речовини засвоюються краще, а ще це допоможе рослині легше перенести спеку.

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2. Товстий шар мульчі не допустить перегрівання ґрунту: волога буде зберігатись краще, що полегшить стан рослин.

3. Затіняйте грядки: це врятує рослини від сонячних опіків. Особливо це стосується перцю. Щоб захистити рослини від сонця використовуйте агроволокно чи старі простирадла.

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4. Обробляйте рослини від фітофторозу: у час перепадів температур вони стають особливо вразливими до впливу цього захворювання.

Раніше досвідчені городники пояснили, чому листя огірків жовтіє та сохне, а також дали поради, як з цим боротися.

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