Підживлення яблунь та груш восени: встигніть до заморозків

Осінь – це час, коли дерева готуються до зими. Щоб вони добре перезимували та дали хороший урожай наступного року, необхідно їх підживити.

Яблуні та груші потребують підживлення фосфором, калієм та азотом. Фосфор сприяє розвитку кореневої системи, калій – підвищенню морозостійкості та стійкості до хвороб, азот – росту листя та зав'язування плодів.

У жовтні можна підживити яблуні та груші органічними добривами, такими як гній, компост або перегній. Органічні добрива не тільки забезпечують дерева необхідними поживними речовинами, але й покращують структуру ґрунту.

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Також у жовтні можна підживити яблуні та груші мінеральними добривами. Для цього можна використовувати такі добрива, як суперфосфат.

Зазвичай органічні добрива вносять восени, після опадання листя. Мінеральні добрива вносять в суху погоду. Перед внесенням добрив ґрунт необхідно перекопати на глибину 10-15 см. Норма внесення добрив залежить від віку дерева та родючості ґрунту.

Як повідомляє Телеграм-канал "Дача. Сад та город", у жовтні під груші та яблуні варто вносити сірчанокислий калій (30 г на 1 кв м пристовбурного кола). Або ж використайте комплексне добриво згідно з інструкцією на пакуванні. Також можна підживити дерева монофосфатом калію: розведіть 10-15 г речовини на 10 л води. На квадратний метр пристовбурового ґрунту вносять 10 л розчину.

Зазначається, що осінні добрива не мають містити азоту, інакше дерево почне розпускати пагони. Восени потрібно сприяти здерев'янінню молодих пагонів і кори, щоб деревам було легше впоратися із зимовими морозами.

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