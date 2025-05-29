Погода на День захисту дітей: синоптики розповіли, де в Україні дощитиме, а де пануватиме спека

Початок літа 2025 року в Україні принесе теплу, подекуди навіть спекотну погоду. 1 червня порадує комфортною температурою повітря.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у більшості регіонів країни очікуються приємні літні температури, пише NV.ua. Західна частина України буде дещо прохолоднішою, і саме там можливі короткочасні дощі.

Опади також імовірні на сході, місцями на півдні та в Криму. Водночас у центральних і північних областях прогнозується змінна хмарність без опадів.

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Найпрохолодніша нічна температура очікується в Чернівецькій області – близько +9°C, а найвищі денні показники – до +27°C – синоптики прогнозують у Херсонському регіоні.

Прогноз погоди на неділю, 1 червня в Україні

У західному регіоні очікується змінна хмарність із ймовірністю короткочасних дощів, хоча подекуди буде сухо. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +10…+12°C, вдень температура сягне +20…+22°C.

У північних областях – мінлива хмарність без опадів. Нічна температура становитиме +12…+14°C, денна — в межах +20…+22°C.

У центрі країни опадів не передбачається, небо буде з періодичною хмарністю. Уночі температура триматиметься на рівні +12…+14°C, вдень – від +20 до +22°C.

Південні області зустрінуть перший день літа здебільшого сухою погодою, хоча місцями можливі короткочасні дощі. Уночі температура становитиме +13…+15°C, вдень – +20…+22°C.

На сході синоптики прогнозують змінну хмарність і локальні дощі. Нічна температура повітря очікується на рівні +13…+15°C, денна – +22…+24°C.

У Криму 1 червня буде хмарно з проясненнями, подекуди пройде короткочасний дощ. Температура вночі коливатиметься від +14 до +16°C, вдень – у межах +21…+23°C.

Нагадаємо, синоптики розповіли про можливий літній сніг в Україні та холодну хвилю в Європі.

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