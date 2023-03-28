Прикордонники завдали нищівного удару по позиціях росіян під Лиманом (відео)

Українські прикордонники тримають оборону не лише у Бахмуті, але на Лиманському напрямку. Днями вони допомагали артилеристам вести вогонь по позиції ворога.

Внаслідок співпраці українським захисникам вдалося знищити місце укриття окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Днями на Лиманському напрямку, екіпаж БПЛА прикордонників корегував артилерію однієї з бригад ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що завдяки чіткій командній роботі було завдано вогневого ураження місцям укриття окупантів. На відео можна побачити, як безпілотник виявив укриття ворога. Навколо будівлі перебували щонайменше п'ятеро російських військових.

Відео дня

На наступних кадрах показано влучання артилерійських снарядів у місце перебування окупантів. Даних щодо втрат серед живої сили загарбників немає.

Точний час та місце знищення ворога не вказується з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше бійці з бригади Данила Апостола показали, як їм вдалося знищити значну кількість воєнної техніки росіян, зокрема "Шилку" та "Зоопарк".

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