Пошукові роботи на місці ракетного удару по інституту зв'язку у Полтаві завершено: подробиці, фото

Державна служба з надзвичайних ситуацій України офіційно оголосила про завершення рятувальних робіт на місці ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві, який стався 3 вересня. Ця трагедія забрала життя 55 людей, 328 осіб травмовані.

Для ліквідації наслідків руйнувань та пошуку постраждалих було залучено значні сили та засоби ДСНС: 36 одиниць техніки та 215 рятувальників працювали цілодобово.

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У результаті ворожого обстрілу було повністю зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу. Рятувальники провели колосальну роботу, розібравши та вивізши понад 2 тисячі тонн уламків.

Зруйнована будівля інституту в Полтаві. Джерело: facebook.com/MNS.GOV.UA

Зруйнована будівля інституту в Полтаві. Джерело: facebook.com/MNS.GOV.UA

Зруйнована будівля інституту в Полтаві. Джерело: facebook.com/MNS.GOV.UA

Зруйнована будівля інституту в Полтаві. Джерело: facebook.com/MNS.GOV.UA

Зруйнована будівля інституту в Полтаві. Джерело: facebook.com/MNS.GOV.UA

Зруйнована будівля інституту в Полтаві. Джерело: facebook.com/MNS.GOV.UA

Зруйнована будівля інституту в Полтаві. Джерело: facebook.com/MNS.GOV.UA

Зруйнована будівля інституту в Полтаві. Джерело: facebook.com/MNS.GOV.UA

Наразі фахівці продовжують важливу роботу з ідентифікації вилучених решток людських тіл, щоб повідомити рідним і близьким загиблих про їхню долю.

Нагадаємо, російська армія 3 вересня 2024 завдала ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві, влучивши в одну з будівель Інституту зв'язку та розташованої поруч лікарні. Один із корпусів Інституту зв'язку обвалився.

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