Поле всіяне тілами: поблизу Авдіївки Сили оборони знищили штурмову групу з понад 30 окупантів та стільки ж їхньої техніки (відео)

На східному напрямку фронту Сили оборони України розбили штурмову групу російських бойовиків. Ліквідовано понад 30 окупантів та три десятки ворожої бойової техніки.

Відео дня

Відповідне відео з'явилося у мережі. Український блогер Денис Казанський написав у Телеграм-каналі, що окупантів розгромили на околиці Авдіївки.

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"Все усіяно трупами російських солдатів. У Путіна це називається "санітарні втрати", – прокоментував він.

Тим часом 47 окрема механізована бригада у своєму Телеграм-каналі показала відео знищення колони ворожої техніки, що йшла у наступ.

Зазначається, що розгромлено техніку та особовий склад елітної російської штурмової групи 15 окремої гвардійської бригади.

"Воїни 47 окремої механізованої бригади зупинили ворожий наступ, ліквідувавши окупантів та їх техніку на Авдіївському напрямку. Сталося це завдяки успішним влучанням роти ударних БпЛА у взаємодії з легендарними екіпажами Бредлі", – йдеться в описі до відео.

Пропонуємо переглянути, як окупант здався дрону ЗСУ, щоб зберегти своє життя.

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