Корисні поради по догляду за акваріумом: як зробити воду кришталево чистою

Акваріум з рибками – це не тільки красива декорація для будинку, але й відповідальність за добробут мешканців акваріума. Як правильно доглядати за акваріумом та його жителями – це дуже важлива та корисна інформація для будь-якого власника акваріума.

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Зміна води: Щотижня необхідно змінювати 10-15% води в акваріумі. Наприкінці місяця воду можна змінювати на 25%. Це допоможе підтримувати оптимальний рівень pH та зменшити кількість амонію в акваріумі; Водопідготовка: Якщо вода з крана містить велику кількість хлору та інших хімічних сполук, вам необхідно додати спеціальний засіб для водопідготовки. Це захистить ваших рибок від шкідливих речовин та забезпечить їм здорове середовище; Фільтрація: Фільтр – це серце акваріума, тому слід дбати про його регулярне очищення. Якщо фільтр забруднений, він може стати причиною загибелі рибок. Для збереження оптимального стану води в акваріумі слід очищати фільтр щомісяця та замінювати його матеріал; Температура води: Температура води в акваріумі повинна бути збережена в межах 24-26 градусів за Цельсієм. Для забезпечення потрібної температури води використовуйте термометр та регулятор; Годування: Рибки слід годувати декілька разів на день, але дуже ретельно слід контролювати кількість їжі. Надмірне годування може привести до забруднення акваріума;

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Як прибирати акваріум

Основним елементом прибирання акваріуму є чищення скла. Найкраще це робити з допомогою спеціальної губки для акваріума, яка не залишає подряпин і не руйнує захисний шар скла. Почистіть скло від водоростей та інших забруднень. Якщо скло дуже забруднене, то потрібно використовувати скребок для скла. Не використовуйте миючі засоби для скла, оскільки вони можуть пошкодити риб та рослини.

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Заміна води – це важлива складова прибирання акваріуму. Рекомендується змінювати 10-20% води щотижня, щоб уникнути накопичення забруднень та зменшення рівня кисню. Перед заміною води вимикайте всі прилади, що працюють в акваріумі. Зверніть увагу, щоб температура нової води була близькою до температури води в акваріумі, і щоб вода була оброблена спеціальними засобами для води.

Декор та підстилка можуть бути забруднені відходами рибок та їжі. Їх потрібно періодично чистити. Ви можете використовувати м'яку щітку для чищення каменів та декору.

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