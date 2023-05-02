Знадобиться цибуля: як швидко позбутися личинок хруща у саду без хімії

Навесні чимало українців виїжджають на дачу, або йдуть на город та займаються висадкою розсади. Втім, окрім правильної посадки рослин варто також оберігати культуру від шкідників.

Личинки хрущів можуть завдати чимало клопоту та досить швидко зіпсувати весь врожай. Втім, досвідчені дачники мають свої методи боротьби з цими комахами.

Один з простих засобів без використання агресивних хімічних речовин потребує цибулиння. Потрібно розвести лушпиння з водою у пропорції 1:3 та залишити настоюватися упродовж п'яти днів.

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Отриманий розчин потрібно розвести водою 1:1. Такою рідиною потрібно поливати грядки, на яких вже встигли завестися личинки хрущів.

Ще один метод передбачає використання йоду. Потрібно розвести 20 крапель йоду на 10 літрів чистої води та добре перемішати.

Отриманим розчином можна поливати ґрунт декілька разів з перервами. Це дозволить позбутися хрущів та вберегти врожай.

Пропонуємо дізнатися, які кімнатні рослини можуть зашкодити мешканцям оселі, де вони ростуть.

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