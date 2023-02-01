Посварилися через крісло-мішок: росіянка відкусила частину пальця туристці з Британії (фото 18+)

У Таїланді через крісло-мішок на пляжі посварилися двоє туристок – з росії та Великої Британії. Сварка закінчилася тим, що росіянка відкусила опонентці шматок пальця на руці.

Про цю історію повідомило видання NYBreaking. Зазначається, що 42-річна британка Анджеліна відпочивала з 39-річною подругою з Німеччини Монікою Созанською на острові Пханган.

Созанська каже, що вони з Анджеліною шукали вільне місце на пляжі та помітили вільне крісло-мішок біля пари, яка сиділа поруч. Коли подруги вирішили взяти його, дівчина схопилася з місця та напала на Анджеліну. Нападницею виявилася громадянка росії 32-річна Варвара Г.

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Моніка Созанска, яка була учасницею літніх Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні, розповіла газеті Bild наступне: "Це було в суботу о 13:30, коли ми з Анджеліною шукали місце в пляжному клубі Koh Raham, щоб скуштувати свіжого кокоса. Потім ми помітили вільну подушку поряд із молодою парою".

Ситуація загострилася, коли Варвара відповіла відмовою прохання британки взяти пляжний інвентар. Анджеліні дозволили взяти його із собою лише після втручання офіціанта. Ситуація розлютила росіянку настільки, що вона накинулася на Анджеліну.

"Анджеліна вдарила її по лобу. Жінка ненадовго зникла, але повернулася ще більш розлюченою. Вона схопила руку Анджеліни та вкусила її. Потім виплюнула відкушену частину фаланги та посміхнулася. Бризнула кров. Це було схоже на щось із фільму жахів", — розповіла Моніка про той випадок.

Вона каже, що одразу побігла шукати кінчик пальця у піску та якось спробувала заспокоїти свою подругу, натомість Варвара та її супутник спробували втекти. Проте поліція, яка патрулювала поблизу, їх затримала. Варвара мала лише копію паспорта, тому поліцейські відпустили її в готель за оригіналом. Проте росіяни втекли – вони літаком вирушили до сусідньої Малайзії.

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Постраждалу британку терміново госпіталізували до лікарні на сусідньому острові Самуї, але незабаром відправили до Великої Британії, де її чекала операція з реплантації. "Зараз лікарі намагаються врятувати палець і уникнути ампутації, використовуючи спеціальну процедуру, яку називають обгортанням", – повідомила виданню подруга постраждалою Анджеліни.

У коментарі Bild професор стоматології Флоріан Бойєр з Університетської клініки Шаріте в Берліні пояснив, що на відміну від бічних зубів, які мають велику силу, передні зуби не призначені для подібних "подвигів". "Наші зуби не розраховані на такі навантаження", – сказав він. Тож експерт припустив, що відкушування кінчика пальця британці було болючим й для росіянки.

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