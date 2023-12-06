Після поранення стікав кров’ю: нові подробиці смерті Іллі Ківи

6 грудня стало відомо про загибель колишнього українського нардепа Іллі Ківи у Підмосков'ї. Попередньо – його застрелили.

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Смерть російського запроданця підтвердили джерела в СБУ та представник ГУР МО Андрій Юсов. Зазначається, що депутата ліквідовано зі стрілецької зброї.

Тим часом російський Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ дізнався, що Ілля Ківа отримав смертельне поранення в лісопарку та "спливаючи кров'ю якийсь час йшов стежкою у бік основної будівлі готелю".

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"Тіло без ознак життя було виявлено за дві-три хвилини ходьби від готелю. Попередньо, "різана" рана і є вогнепальне поранення, яке за великою кровотечею не розглянули правоохоронці", – зазначається у повідомленні.

Автори каналу зв'язалися з керівництвом готелю "Величъ Country Club" в Супоневому, на території якого нібито було знайдене тіло Ківи.

Генеральна директорка заміського клубу "Велич" Юлія Синіцина зауважила, що територія парку, в якому лежало тіло Ківи, "вільна, тут може гуляти будь-хто".

За її словами, місцевий мешканець зв'язався з менеджером т повідомив, що знайшов труп. Працівники готелю побігли туди, де лежало тіло та оглянули його. Потім викликали поліцію.

"Зрозуміли, що це вбитий Ківа – багато хто знав його в обличчя, бо він був у готелі постояльцем, а більшість знає його за виступами на пропагандистських телепередачах. Про страшну знахідку одразу повідомили у поліцію. Попередньо тіло ніхто не чіпав", – пише ВЧК-ОГПУ.

За словами Синіциної, на територію заміського клубу може зайти будь-хто - вона не закрита, хоч і мінімально охороняється співробітниками. Найпростіший номер класу "Стандарт" коштує у клубі від 10 тисяч рублів за добу. Багато номерів заброньовані й в них проживають інші постояльці, які на момент вбивства знаходилися на території парку.

Вона запевняє, що ніхто до приміщення, де жив Ківа, не заходив і порядок речей там зберігся.

Нагадаємо, 6 грудня стало відомо, що Ілля Ківа отримав смертельне поранення у Підмосков'ї.

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